Азер Алиев: Рост роли страхования в Азербайджане даст дополнительные ресурсы для инвестиций - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане создается единый реестр учета всех страховых договоров.

Об этом сообщил Report председатель правления Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Азер Алиев.

«Буквально недавно в АСА прошла встреча с представителем Палаты надзора над финансовыми рынками (FIMSA) на тему создания единого реестра учета всех страховых договоров. Работа очень серьезная и объемная. Мы пока на ее самой начальной стадии», - сказал А.Алиев.

Сегодня, по его словам, реально сложилась очень позитивная и продуктивная обстановка на страховом рынке.

«Радует существующий диалог между представителями государства и бизнесом. Очень активное участие принимают общественные организации, такие как АСА и Бюро по обязательным видам страхования (ISB), к нам прислушиваются. А это все приведет к обязательному росту роли страхования в нашей повседневной жизни, что даст дополнительные ресурсы для инвестиций и конечно же повысит качество обслуживания населения», - отмечает глава Ассоциации.

А.Алиев считает, что утвержденный Кабинетом министров Азербайджана от 21 мая 2019 года Плана мероприятий по развитию страхового сектора - результат именно этой деятельности. «Теперь есть более чёткое, прописанное понимание в каких направлениях стоит сконцентрироваться, чтобы претворить пожелания руководства страны и населения в жизнь», - сказал глава АСА.

Данный план, по его словам, охватывает такие направления, как создание новых продуктов по обязательному страхованию, усиление пропаганды и просвещения в области страхования, автоматизация бизнес-процессов, подготовка кадрового потенциала, привлечение волонтёров. В соответствие с планом необходимо совершенствовать существующее законодательство в области страхования, изучение международного опыта и приведение его в соответствие с лучшей международной практикой.

«Как Вы, наверное, успели заметить, вопрос страхования занимает важную роль среди основных направлений развития экономики и финансового сектора страны. Об этом часто говорит Президент Азербайджана Ильхам Алиев, требуя больших результатов как в количественном, там и в качественном выражении. В количественном это рост объёмов сбора страховых премий и увеличения доли страхования в ВВП страны. В качественном же это большее разнообразие страховых продуктов, отвечающих сегодняшним потребностям экономики, использование передовых IT-технологий, повышение качества обслуживания и обеспечение страховой защитой население страны», - сказал Азер Алиев.

Он также добавил, что пару недель назад Ассоциация страховщиков, при активной поддержке FIMSAи ISB, разработала и вынесла на утверждение трехлетний план PR-мероприятий. «Данный документ пошагово описывает необходимые мероприятия по донесению до широких слоев населения смысла страхования и страховых продуктов. Уже почти, что месяц под руководством FIMSA в Бюро по обязательному страхованию проводятся регулярные встречи группы страховых актуариев. Идет глубокое изучение сложившейся ситуации по обязательному страхованию автогражданской ответственности. Мы понимаем, что это один из самых популярных видов страхования, но к сожалению сложившаяся высокая убыточность данного продукта может привести к большим негативным последствиям», - считает А.Алиев.

Отметим, что в январе-июне текущего года объем страховых взносов по линии 22 страховых компаний Азербайджана составил 361,337 млн манатов. Это на 8,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма выплат страховых компаний за 6 месяцев сократилась на 0,2% и составила 119,102 млн манатов.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых сборов пришлось 33 маната страховых выплат. В соответствующем периоде 2018 года эта цифра составила 30,1 маната.