​В Азербайджане сократились отчисления по акцизам

Объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в марте составил 327,717 млн манатов, что на 20,675 млн манатов или на 5,9% ниже аналогичного показателя 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 8,468 млн манатов или 11,2%, составив 87,138 млн манатов.

В том числе объем поступлений по НДС увеличился на 7,072 млн манатов или 3,2% - до 225,237 млн манатов, по акцизам снизился на 36,31 млн манатов или 75,4% - до 11,852 млн манатов, дорожному налогу возрос на 96 тыс. манатов или 2,8% - до 3,49 млн манатов.