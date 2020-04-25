В Азербайджане реструктуризируют выданные по гослинии ипотечные кредиты

В Азербайджане для поддержки физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, будут созданы возможности по реструктуризации ипотечных кредитов, выданных за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Как сообщает Report, об этом говорится в плане мероприятий, принятом Центробанком Азербайджана (ЦБА).

По информации, этой возможностью смогут воспользоваться около 23 тыс. заемщиков, имеющих ипотечные кредиты на общую сумму 1,1 млрд манатов.

Выданные до 1 марта 2020 года кредиты будут реструктуризированы на основе обращения заемщиков.

В то же время, в целях стимулирования ипотечного кредитования за счет собственных средств банков было принято решение о снижении ставок риска по кредитам этой категории со 100% до 50%.