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Замминистра: В Азербайджане растет число должников, которым запрещен выезд из страны

В Азербайджане растет число должников, которым запрещается выезд

Ранее количество налогоплательщиков, которым было запрещено покидать страну из-за их налоговых долгов, измерялось десятками, сейчас счет идет на тысячи.

Об этом Report рассказал заместитель министра налогов Азербайджана Сахиб Алекперов, комментируя вопрос, почему в последние годы не раскрывается количество должников, которым запрещено выезжать из страны.

По словам Алекперова, имена этих должников можно найти в системе по VÖEN или FIN: "В республике зарегистрировано свыше 1,034 млн налогоплательщиков. По мере роста числа налогоплательщиков растет число должников, чей выезд из страны ограничивается".

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