​В Азербайджане расширят систему мгновенных платежей

Система мгновенных платежей будет полностью интегрирована в существующую платежную экосистему. В первую очередь, она будет интегрирована в Государственный платежный портал, что позволит осуществлять платежи в реальном времени по более чем 550 услугам.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель проекта Системы мгновенных платежей Эмиль Аббасов.

По его словам, на следующем этапе в систему интегрируют банки. Банки приведут свои системы в соответствие с требованиями СМП и будут обслуживать клиентов в режиме 7/24.

Аббасов также отметил, что в систему будут интегрированы эквайринговые сети и операторы кассовых аппаратов: "В результате мгновенные платежи станут возможными в режиме реального времени посредством банкоматов, POS-терминалов, кассовых аппаратов".