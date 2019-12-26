​В Азербайджане прогнозируется инфляция в 4,8% в 2020 году

В Азербайджане инфляция прогнозируется на уровне 4,8% в следующем году.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы на пресс-конференции в партии "Ени Азербайджан".

Гасымли подчеркнул, что инфляцией нужно управлять: "Плюс в том, что ЦБ Азербайджана контролирует это. Международные организации также подтверждают, что текущий уровень инфляции в Азербайджане на уровне 2,6% является оптимальным".

Он добавил, что как резкий рост, так и резкий спад показателя инфляции одинаково опасны.