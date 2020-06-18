​В Азербайджане продлен срок использования платежных карт

ЦБА обратился к уполномоченным банкам в целях продления до 30 сентября 2020 года срока действия платежных карт активных клиентов во избежание скопления народа в филиалах и отделениях банков.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, автоматически был продлен срок действия платежных карт, на которые начисляются трудовые пенсии, социальные пособия, стипендии и компенсационные выплаты, а также адресная помощь.

В то же время ЦБА рекомендовал банкам предоставлять услуги по доставке новых платежных карт посредством курьеров с учетом технических возможностей и требований безопасности банков.