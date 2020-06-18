Наверх

В Азербайджане продлен срок использования платежных карт

​В Азербайджане продлен срок использования платежных карт

ЦБА обратился к уполномоченным банкам в целях продления до 30 сентября 2020 года срока действия платежных карт активных клиентов во избежание скопления народа в филиалах и отделениях банков.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, автоматически был продлен срок действия платежных карт, на которые начисляются трудовые пенсии, социальные пособия, стипендии и компенсационные выплаты, а также адресная помощь.

В то же время ЦБА рекомендовал банкам предоставлять услуги по доставке новых платежных карт посредством курьеров с учетом технических возможностей и требований безопасности банков.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!