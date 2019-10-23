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В Азербайджане продажу мяса освобождают от НДС

В Азербайджане продажу мяса освобождают от НДС

Со следующего года продажа мяса животных в Азербайджане будет освобождена от уплаты НДС на четыре года.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс страны.

Однако освобождение от налогов не распространяется на предназначенное для переработки мясо, за исключением разделанного и замороженного мяса животных.

Кроме того, в документе предлагается продлить действие применяемого с 2017 года правила об освобождении от уплаты НДС на продажу мяса птицы к концу 2023 года.

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