Парламент Азербайджана принял в I чтении поправки в госбюджет на 2019 год

На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был обсужден и принят в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2019 год".

Как сообщает Report, в связи с повышением минимального размера заработной платы и пенсии возникла необходимость в увеличении бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана населения на 200 млн манатов, а бюджета Фонда страхования от безработицы - на 15 млн манатов.

Для покрытия этих расходов предусмотрены дополнительные поступления в размере 350 млн манатов за счет взносов по государственному обязательному социальному страхованию.

В связи с этим дополнительно предусмотрено повышение верхнего предела расходов сводного бюджета на 215 млн манатов с соблюдением требований закона "О бюджетной системе", а также сокращение на 150 млн манатов средств, выделяемых ГФСЗ для балансирования доходов и расходов.