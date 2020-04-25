​В Азербайджане применят льготы по кредитным платежам

В случае полной или частичной задержки платежей по бизнес или потребительским кредитам (основной долг или проценты) кредитным организациям будет рекомендовано не взимать штрафы, пени и другие дополнительные платежи с должника до 30 сентября 2020 года, при этом кредитная история заемщиков не ухудшится.

Как сообщает Report, об этом говорится в плане мероприятий, принятом Центробанком Азербайджана (ЦБА).

В течение этого времени кредитные организации продолжат начислять проценты по основному долгу, а заемщикам следует обеспечить погашение долга кредитным организациям.