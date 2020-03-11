​В Азербайджане поддержат уязвимые группы населения

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Министерство труда и социальной защиты населения, Центробанк (ЦБА) и Ассоциация банков Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве по оказанию помощи уязвимым группам населения в организации самозанятости.

Как сообщает Report, меморандум заключен с целью поддержки самозанятости уязвимых групп населения, стимулирования развития микро -, малого и среднего предпринимательства в стране.

Согласно меморандуму, для поддержки самозанятости безработных, нуждающихся в социальной защите, в том числе инвалидов, малообеспеченных семей, вынужденных переселенцев, предусматривается безвозмездная передача в пользование этим лицам материалов, оборудования и другого имущества сроком на 2 года.

Банки, действующие на территории страны, будут добровольно участвовать в программе и безвозмездно финансировать мероприятия в рамках меморандума.

Согласно документу, участникам программы также будет обеспечен доступ к различным банковским и финансовым инструментам.