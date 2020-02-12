В Азербайджане планируют ввести оплату проезда банковскими картами

В Азербайджане ведутся переговоры с соответствующими структурами о внедрении системы оплаты в транспортной системе посредством банковских карт.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал генеральный директор ЦБА Фарид Османов.

По словам Ф. Османова, внедрение системы возможно к концу 2020 года: "Мы планируем реализовать проект с Азербайджанскими железными дорогами в рамках Государственной программы расширения и поощрения платежных систем на 2018-2020 годы. Сейчас ведется работа в этом направлении. То есть оплата на железнодорожном транспорте будут осуществляться с помощью банковских карт. Мы также работаем с другими структурами для внедрения этой системы".