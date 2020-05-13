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В Азербайджане около 16 тыс. человек не смогли получить компенсацию

​В Азербайджане около 16 тыс. человек не смогли получить компенсацию

© Report

В Азербайджане 15,8 тыс. человек не смогли получить компенсацию от государства за кредиты, взятые в долларах США.

Как сообщает Report, об этом гендиректор Центрального банка Азербайджана Тогрул Алиев заявил на пресс-конференции.

"Из них 8 тыс. являются клиентами действующих, а 7,8 тыс. - ликвидируемых банков. Невыплата компенсаций связана с рядом причин, в том числе с проведением уточнений. Бывают случаи, когда клиент либо умирает, либо сложно связаться с человеком, который находится за пределами страны", - отметил он.

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