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В Азербайджане обсуждают создание аграрного банка

В Азербайджане обсуждают создание аграрного банка

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В Центробанке Азербайджана (ЦБА) состоялась встреча с руководством Министерства сельского хозяйства, Агентства по аграрному кредитованию и развитию, Национальной конфедерации организаций предпринимателей и Ассоциации банков Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с доступом к финансовым услугам предпринимателей, занятых в сфере сельского хозяйства, в частности малого агробизнеса, льготными кредитными ресурсами, а также предоставлением им кредитов без залога или под залог движимого имущества и пр.

Также были подробно обсуждены вопросы, связанные с изучением возможностей создания аграрного банка в соответствии с передовым международным опытом, а также применения новых инструментов финансирования, в том числе факторинг и лизинг.

По итогам встречи было достигнуто соглашение о создании проектной группы при совместном участии ЦБА и Министерства сельского хозяйства с целью изучения механизма финансирования сельского хозяйства, сельских местностей и фермеров.

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