В Азербайджане обсуждают создание аграрного банка

В Центробанке Азербайджана (ЦБА) состоялась встреча с руководством Министерства сельского хозяйства, Агентства по аграрному кредитованию и развитию, Национальной конфедерации организаций предпринимателей и Ассоциации банков Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
На встрече были обсуждены вопросы, связанные с доступом к финансовым услугам предпринимателей, занятых в сфере сельского хозяйства, в частности малого агробизнеса, льготными кредитными ресурсами, а также предоставлением им кредитов без залога или под залог движимого имущества и пр.
Также были подробно обсуждены вопросы, связанные с изучением возможностей создания аграрного банка в соответствии с передовым международным опытом, а также применения новых инструментов финансирования, в том числе факторинг и лизинг.
По итогам встречи было достигнуто соглашение о создании проектной группы при совместном участии ЦБА и Министерства сельского хозяйства с целью изучения механизма финансирования сельского хозяйства, сельских местностей и фермеров.