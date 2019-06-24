В Азербайджане объем кредитов под госгарантии достиг 30 млн манатов - ИНТЕРВЬЮ

Генеральный директор Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Эмиль Мамедов дал интервью Report:

- Известно, что одним из направлений деятельности фонда является выдача гарантий по предпринимательским кредитам и процентных субсидий. Каким образом построен механизм выдачи этих гарантий? Какие критерии берутся за основу при принятии решений?

- Гарантии по указанному механизму выдаются по обязательствам предпринимателя, действующего в ненефтяном секторе и обратившемся в уполномоченный банк с кредитной заявкой. Механизм выдачи гарантий осуществляется следующим образом: Предприниматель обращается в уполномоченный банк, который проверяет соответствие кредитной заявки положениям фонда, проводит анализ заявки, на основании которого уполномоченный орган банка принимает решение. В случае положительного решения банк обращается в фонд за поручительством.

Фонд принимает решение в течение 10 (десяти) рабочих дней. Процесс предоставления поручительств и процентных субсидий состоит из нескольких этапов. При обращении в фонд соответствующие документы и информация проходят три этапа. На первом этапе проверяется соответствие документов законодательству и внутренним правилам Фонда. На следующем этапе проводится оценка финансовой устойчивости и анализ экономического обоснования проекта, на последнем этапе организуется мониторинг для уточнения информации. Только после этого принимается соответствующее решение. Общий процесс занимает всего 10 рабочих дней.

Основные критерии для выдачи гарантий нижеследующие: сумма кредита должна быть не менее 30 000 (тридцати тысяч) манатов, общая сумма кредитов, гарантированных заемщику всеми уполномоченными банками, не должна превышать 5 млн манатов, группе заемщиков - не более 10 млн манатов. Срок кредита не должен превышать 7 лет, кредитной линии - 12 месяцев. Процентная субсидия предоставляется по кредитам с процентной ставкой не более 20% годовых, с условием погашения не менее 6% процентной ставки по кредиту заемщиком.

- Сколько уполномоченных кредитных организаций входит в фонд, каков их состав? Как они избираются? Можно ли в будущем вовлечь в сотрудничество новые финансовые структуры?

- В настоящее время фонд сотрудничает с 13 уполномоченными банками, в будущем итх список расширится. Банки должны соответствовать критериям, изложенным в правилах сотрудничества с фондом. Они должны отвечать пруденциальным требованиям в отношении минимального совокупного капитала, адекватности капитала и коэффициентов ликвидности, установленным Палатой надзора за финансовыми рынками, доля нерабочих кредитов в портфеле кредитов, выданных предпринимателям (за исключением кредитов, выданных до 1 января 2016 года, и впоследствии реструктуризованных), за последние два года не должна превышать 10%, членский взнос должен быть уплачен.

- Под сколько проектов выданы поручительства и в каких секторах экономики? Какова доля отдельных регионов? В целом, сколько кредитов было предоставлено предпринимателям под гарантии фонда и сколько процентных субсидий рассчитано по этим кредитам?

- Фонд начал процесс выдачи поручительств и процентных субсидий по предпринимательским кредитам в конце прошлого года. Фонд предпринял ряд шагов для создания механизма кредитной гарантии, соответствующего международным стандартам. В связи с этим были изучены механизмы гарантий и субсидирования, применяемые во многих странах мира, учтены рекомендации международных финансовых учреждений для тех стран, где эти механизмы успешно используются. Налажено сотрудничество с Корейским фондом кредитных гарантий (KODIT), который обладает одним из самых успешных в мире практик в данном вопросе, тщательно изучена система кредитных гарантий в Южной Корее.

В то же время был внесен ряд дополнений и изменений в нормативно-правовые акты о деятельности фонда в соответствии с международной практикой, подготовлены документы (рамочное соглашение, правила мониторинга реструктуризации и пр.), регулирующие отношения между сторонами (фонд, предприниматели и кредиторы). Начаты просветительские мероприятия в целях информирования уполномоченных банков и субъектов предпринимательства о сути механизма.

Отмечу, что в результате проделанной работы наблюдается рост интереса к этому механизму. На текущую дату фонд выдал гарантии под кредиты на более чем 30 бизнес-проектов. По поручению фонда уполномоченные банки выдали предпринимателям кредиты на 30 млн манатов, процентные субсидии по этим кредитам составили 4,2 млн манатов. Кредиты в основном, охватывают сферу производства продовольствия, сельское хозяйство, торговых услуг, производства машин и оборудования, а также производства и переработку других промышленных товаров.

Что касается распределения по регионам, большая часть гарантий приходится на Баку (53%). Далее следуют Абшерон (18%), Аран (14%), Лянкяран (7%), Горно-Ширванский и Гянджа-Газахский регионы (4%).

- Каковы основные сложности в процессе гарантирования кредита? Имеются ли какие-либо недоразумения с предпринимателями?

- В соответствии с текущими правилами, на получение нужных справок требуется дополнительное время. Вскоре после окончательного запуска системы "Электронная ипотека и кредитная гарантия" многие документы будут доступны через портал электронного правительства. Это позволит минимизировать потери времени и обеспечить оперативность процесса.

В то же время, поскольку механизм является новым, порядок его использования в некоторых случаях вызывают вопросы как у сотрудников банков, так и у субъектов предпринимательства. В связи с этим фонд регулярно проводит просветительские мероприятия, организует тренинги и семинары.

На веб-сайте фонда по адресу www.mcgf.az создан отдельный раздел о механизме кредитных гарантий. Данный раздел содержит информацию об условиях и процедуре выдачи гарантии и статистику по гарантиям и субсидиям. Считаем, что это полезно в целях информирования о работе механизма кредитных гарантий.

- Предусмотрены ли новшества в применении механизма?

- Фонд регулярно проводит встречи банками и предпринимателями и оценивает предложения. На их основе в процедуры выдачи гарантий и процентных субсидий были внесены изменения. Одно из них касается созданной фондом модели кредитного рейтинга, с помощью которой проводится оценка платежеспособности субъектов предпринимательства и определение категорий риска. Согласно поправке, от предпринимателей, входящих в низкую категорию риска, обеспечение не требуется. Требования к обеспечению субъектов предпринимательства из средней категории риска еще более смягчены, а перечень необходимых документов упрощен.

- Сообщалось, что фонд предоставит предпринимателям финансовую поддержку для уплаты таможенных пошлин при импортно-экспортных операциях. Есть ли продвижение в этом направлении?

- В связи с этим фонд организовал несколько встреч с Государственным таможенным комитетом и в настоящее время проводит анализ и исследования. Работы будут завершены в ближайшее время, а вновь созданный механизм позволит оптимизировать финансовое бремя предпринимателей в области импортно-экспортных операций.

- Каким образом механизм предоставления кредитных гарантий может помочь предпринимателям получить доступ к альтернативным источникам финансирования?

- Фонд также планирует применить механизм гарантии в корпоративных облигациях и операциях факторинга. В практике финансовых рынков также встречаются обеспеченные облигации. Эмитент предлагает в залог какой-либо актив, гарантирующий возврат средств инвесторов. Фонд же в свою очередь, предоставив гарантии эмитенту касательно дефолта по облигациям, может обеспечить повышение ликвидности облигаций, интереса к ним, выход предпринимателей к дополнительным и более выгодным источникам финансирования.

Операции факторинга - новая услуга на рынке финансовых услуг. В результате применения механизма гарантии мы хотим добиться более широкого использования этой услуги среди предпринимателей и снизить их операционные расходы.