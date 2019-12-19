В Азербайджане настало время для введения верхнего предела страхуемой суммы вклада - глава банка ВТБ (Азербайджан)

В Азербайджане система страхования вкладов успешно сыграла свою антикризисную роль и сейчас наступило время вводить ограничения по сумме вкладов.

Как передаёт Report, об этом сказал председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.

"Сегодня уже необходимо вернуться к прежнему максимальному лимиту по вкладу средний размер вклада у большинства населения не превышает 30-40 тыс. манатов. Статистика подтверждает, что эта страховка покроет преобладающий процент вкладов в стране. Между тем, в настоящее время введены ограничения на процентные ставки и максимальный лимит по манатным вкладам составляет 10%. На мой взгляд, это высокая ставка, и мы искусственно ее сдерживаем, потому что вкладчик ни о чем не задумываясь размещает любые суммы под депозит, зная что это гарантированный доход. При такой ставке невозможно сделать коммерческую ипотеку доступной [в плане процентной ставки], конкурентоспособной с ипотекой по государственной программе. Потому надо определиться с приоритетами - что нам важнее сберегать деньги, которые превышают 30-40 тыс. манатов, или сделать ипотеку доступной. Это уже вопрос приоритета", - сказал Кирин.

При этом он не считает целесообразной страхование депозитов предпринимателей и компаний: "Одно дело когда мы говорим о населении, к примеру сотрудник какой-то компании не должен разбираться в вопросах экономики и финансов, он разместил депозит и для него соответственно нужно упростить эту операцию, а также гарантировать, что он сможет вернуть эти деньги на тех же условиях. Если же мы говорим о предпринимателях, то они разбираются в экономике, поэтому говорить им о том, что они не должны оценивать риски при размещении средств, неправильно. А если гарантировать доходность, то это расслабляет и способствует наоборот, снижению оценки риска, проработки сделки, зная, что государство будет гарантировать. К тому же это искусственно будет поддерживать на плаву некоторые структуры, которые в рыночных условиях давно ушли бы с рынка, не выдержав конкуренцию",- сказал Кирин.

Напомним, что по решению Попечительского совета ADIF, с 1 июля 2019 года снижена верхняя планка процентной ставки по страхуемым банковским вкладам населения в национальной валюте с 15 до 10 процентов, в иностранной валюте – с 3 до 2,5 процентов.

Отметим, что ADIF приступил к деятельности 13 августа 2007 года. С 2016 года верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в инвалюте составляла 3 процента, а максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в нацвалюте не должен был превышать 15 процентов. Таким образом, вклады населения в нацвалюте, привлеченные с 1 июля 2019 года по ставке выше 10 процентов годовых и в инвалюте выше 2,5 процента годовых, не подпадают под страхование и по ним не будет выплачиваться компенсация.