​В Азербайджане необходимо создание института банкротства

В рамках реформирования судебной системы и создания коммерческих судов в Азербайджане необходимо формирование института банкротства.

Как передаёт Report, об этом сказал в пятницу журналистам председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.

"Я очень надеюсь, что как только в стране начнут работать коммерческие суды, то в первую очередь будет проведена работа по обновлению законодательства в области банкротства юридических лиц. Это позволит задать определенные нормы, ввести определенные рамки, понятные процедуры для решения конфликтов, связанных с непогашением обязательств", - сказал Е.Кирин.

По его словам, необходимо ввести понятные процедуры, как кредитору, так и должнику, то есть нужен механизм, который работает во всем мире.

"В Азербайджане хотя и принят закон "О банкротстве", но он не работает, что видно и по картотеке судебных дел. Закон "О банкротстве" нельзя воспринимать исключительно, как усиление интересов кредиторов. На самом деле, в современном институте банкротства также защищены интересы и должников-заемщиков. И это заранее известные для всех условия и правила игры: всё очерчено законом и все действуют в рамках одних правил. Когда мы анализировали ситуацию с проблемной задолженностью, то мы увидели очень большой потенциал для оказания воздействия именно на недобросовестных заемщиков", - сказал глава банка.

В большей степени, по его словам, кредиторов беспокоит преднамеренное, то есть фиктивное банкротство, которое происходит с целью вывода активов. "Сегодня в Азербайджане не хватает инструментов, чтобы оспаривать эти сделки, которые являются преднамеренным банкротством, тогда как мы должны дать правовую оценку этим действиям руководителей, акционеров. Сейчас получается так, что должник констатирует факт, что у компании не осталось активов, а остались обязательства, и никто не дает комментариев о том, кто же принимал подобные решения. А нам кредиторам это тоже непонятно, и у нас возникают вопросы, но мы не можем в рамках имеющегося законодательства активизировать решение их, так как для этого недостаточно возможностей", - подчеркнул Е.Кирин.

По его мнению, решение данного вопроса очень позитивно повлияло бы на оценку делового инвестиционного климата в стране, потому что если сравнить ряд стран, которые по мировым рейтингам занимают передовые позиции, то этот у них этот механизм отработан. "Он является обязательной неотъемлемой частью, и мы надеемся, что в рамках судебной реформы и последующей работы эта задача будет решена и в Азербайджане", - продолжил глава банка ВТБ (Азербайджан).

Он также считает необходимым разделение закона на две части – "О банкротстве юридических лиц" и "О банкротстве физических лиц", и в этом группа ВТБ готова поделиться своим опытом, применяемым уже в России.