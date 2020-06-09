В Азербайджане названа сумма выплаченной части НДС

В Азербайджане успешно применяется механизм возврата налога на добавленную стоимость (НДС), уплачиваемого гражданами при различных платежах.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Со дня запуска системы в мае на портале www.edvgerial.az прошли регистрацию 264 тыс. человек. Из них 194 711 человек (74%) внесли чеки в систему через электронный кабинет.

В течение мая на портал внесена информация о более чем 2,9 млн кассовых чеков. Сумма НДС, подлежащая возврату по этим чекам, составляет 1,7 млн манатов. По утвержденным чекам возвращена сумма НДС в размере 207,8 тыс. манатов, которые сели на виртуальный денежный кошелек в электронном кабинете потребителей, остальные средства ожидают подтверждения.