В Азербайджане на ненефтяной сектор пришлось 44% доходов бюджета

В 2019 году доходы государственного бюджета Азербайджана составили 24 199,6 млн манатов, расходы - 24 404,8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

Прогноз по доходу бюджета выполнен в объеме 24 199,6 млн манатов, что на 1 031,6 млн манатов или 4,5% выше прогноза, и на 1690,7 млн манатов или 7,5% выше по сравнению с предыдущим годом.

Поступления по ненефтяному сектору составили 10 595,1 млн манатов, что на 1127,4 млн манатов или 11,9% выше прогноза, и на 1486,7 млн манатов или 16,3% выше по сравнению с предыдущим годом. На ненефтяной сектор пришлось 43,8% доходов госбюджета.

Министерство налогов отчислило в госбюджет 7672,1 млн манатов, что на 356,1 млн манатов или 4,9% выше прогноза, и на 256,6 млн манатов или 3,5% больше показателя 2018 года.

По линии Государственного таможенного комитета в госбюджет поступило 4408,6 млн манатов, что на 706,6 млн манатов или 19,1% выше прогноза, и на 974,6 млн манатов или 28,4% больше показателя 2018 года.

Трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана составил 11364,3 4млн манатов.

Поступления за счет платных услуг бюджетных организаций составили 590,1 млн манатов, прочие поступления - 164,5 млн манатов.

Прогноз по доходу бюджета за октябрь-декабрь выполнен на 7328,4 млн манатов.

Прогноз по расходной части бюджета за 2019 год выполнен на 96,9% или 24404,8 млн манатов, что на 1673,2 млн манатов или 7,4% больше, чем в 2018 году.

За 2019 год в структуре расходов госбюджета 55,4% или 13514,4 млн манатов пришлось на текущие расходы, 38,4% или 9366,1 млн манатов – капитальные затраты, 6,2% или 1524,3 млн манатов – на обслуживание госдолга и обязательств.

В октябре-декабре прогноз по доходам в госбюджет выполнен на 7714,2 млн манатов.

Дефицит госбюджета в 2019 году составили 205,2 млн манатов, что на 1816,8 млн или в 9,9 раза меньше прогноза (2022 млн манатов).

Прогноз по доходам сводного бюджета выполнен на 33818,3 млн манатов, что на 4583,5 млн манатов или 15,7% выше прогноза, и на 2893,6 млн манатов или 9,4% больше показателя 2018 года. Расходы сводного бюджета составили 26475,6 млн манатов (96,7%).

Профицит сводного бюджета составил 7342,7 млн манатов, что на 5478,8 млн манатов или в 3,9 раза больше прогноза (1863,9 млн манатов).