В Азербайджане на 1 ноября по гослинии выдано 114 ипотечных кредитов

На 1 ноября этого года в Азербайджане по государственной линии выданы ипотечные кредиты на 1 344,686 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, это на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом месяце количество выданных по гослинии ипотечных кредитов увеличилось на 114 единиц - с 26 999 до 27 113.

Фонд также назвал сумму кредитов, по которым выданы гарантии и субсидии. В октябре она увеличилась на 5,1 млн манатов – с 41,759 млн до 46,859 млн манатов.