​В Азербайджане либерализован валютный режим

Решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 20 февраля внесены изменения в "Правила ведения операций с резидентами в иностранной валюте, а также нерезидентами в национальной и иностранной валюте в Азербайджанской Республике".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно изменениям, при авансовых платежах за импортируемые товары срок предоставления уполномоченным банкам таможенной декларации, подтверждающей ввоз товаров в страну, или документа, подтверждающего оказание услуг, продлевается с 270 дней до 2-х лет, в то же время устранено требование информировать орган валютного контроля, если стоимость неимпортируемых товаров и услуг не превышает эквивалент до 10 тысяч долларов США.

Либерализация валютного режима будет способствовать улучшению среды для деятельности предпринимателей. Изменения вступают в силу после их включения в Государственный реестр правовых актов Азербайджана.