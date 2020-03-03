В Азербайджане истекает срок действия закона о полном страховании вкладов

Закон "О полном страховании вкладов", принятый в Азербайджане в 2016 году, завтра теряет законную силу.

Как сообщает Report, если срок действия закона не будет продлен, то будут страховаться только вклады до 30 тыс. манатов с годовой процентной ставкой не выше 10% для манатных вкладов и 2,5% для долларовых вкладов.

Иными словами, закон о страховании вкладов 2006 года вновь вступает в законную силу.

Напомним, что решение о полном страховании вкладов вступило в силу 4 марта 2016 года сроком на 3 года. Целью было предотвратить отток вкладов из банков после двух девальваций маната в 2015 году. 4 марта прошлого года парламент страны продлил срок действия закона еще на год.

Принятие закона оправдало себя, так как уже спустя три месяца после вступления документа в законную силу банковские депозиты в Азербайджане снова начали расти и достигли 8,8 млрд манатов в октябре прошлого года, обновив четырехлетний максимум.

За последние несколько месяцев объем банковских вкладов вновь начал падать. На 1 февраля этого года данный показатель составлял 8,6 млрд манатов. Report полагает, что причина связана с ожиданиями непродления срока действия закона. Дело в том, что парламент Азербайджана, который должен был принять решение по закону, был распущен в ноябре прошлого года, в стране проведены досрочные выборы. Пока неизвестно, когда состоится первое заседание нового парламента.