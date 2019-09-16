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В Азербайджане разрабатывается концепция по внедрению инноваций в системе аудита

​В Азербайджане готовится концепция по внедрению инноваций

Палата аудиторов Азербайджана разрабатывает концепцию внедрения инноваций в системе аудита.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель палаты Вахид Новрузов на мероприятии по случаю 25-летия принятия закона "Об аудиторской службе".

По его словам, работа над "Инновационной концепцией" завершится к концу текущего года. 

"Концепция будет способствовать дальнейшему совершенствованию службы аудита. Для этого изучается зарубежный опыт", - сказал он.

В.Новрузов добавил, что палата завершает работу над дорожной картой "Борьба с теневой экономикой как важный фактор экономического развития": " В ней найдут отражение проблемы, мешающие сокращению теневой экономики, и способы их решения". 

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