​В Азербайджане будут пересмотрены госрасходы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/10eba1080c4c2b2573ab35c8e4b7db3e/18a9603e-18e5-4759-b32a-4455f22d1ac6_292.jpg

«Влияние пандемии на экономическое положение неизбежно. Мы уже видим это. Поэтому поручаю правительству, особенно премьер-министру, министру финансов и министру экономики пересмотреть государственные расходы и сократить неприоритетные расходы».

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

Глава государства заявил, что в то же время необходимо применять механизм строжайшего контроля за расходованием средств:

«Я высказывал свое мнение по этому вопросу и ранее. В последнее время налицо позитивная динамика в данном направлении, в результате чего как в прошлом году, так и за три месяца нынешнего года нам удалось перечислить в бюджет дополнительные финансовые средства. Но считаю, что здесь еще есть резервы, и необходимо пересмотреть и инвестиционные, и текущие расходы. Потому что порой текущие расходы раздуваются. В особенности, к сожалению, раздуваются текущие расходы государственных организаций, государственных компаний, и этой сфере должно уделяться очень серьезное внимание.

Необходимо предпринять дополнительные шаги, направленные на полное обеспечение прозрачности в этой области. Считаю, что за счет этого мы, конечно, сохраним стабильность нашего финансово-экономического положения. В то же время поручаю правительству изыскать новые источники дохода. Еще раз хочу сказать: резервы есть, их много. В последнее время часть этих резервов уже выявлена, и поступления в бюджет растут, как в прошлом, так и в нынешнем году. В прошлом году в бюджет сверх прогноза было перечислено более одного миллиарда манатов, а за три месяца нынешнего года – более трехсот миллионов манатов. Поэтому необходимо очень серьезно рассмотреть данный вопрос и подготовить предложения. Еще раз хочу сказать: мы не знаем, сколько будет тянуться эта ситуация. Поэтому мы должны предпринимать шаги так, чтобы обеспечить экономическую, макроэкономическую стабильность», - добавил Президент.