Бюро обязательного страхования: В этом месяце будет запущена Система управления случаями - ИНТЕРВЬЮ

Интервью исполнительного директора Бюро обязательного страхования (БОС) Рашада Ахмедова агентству Report:

- Как для БОС завершился 2018 год? Каковы ваши финансовые показатели? Есть ли изменения в инвестиционной политике Бюро?

- Календарные взносы Бюро обязательного страхования в 2018 году составили 7,8 млн манатов, инвестиционные доходы - 1,2 млн манатов. Инвестиционные доходы получены от государственных и негосударственных ценных бумаг и депозитов в банках. Что касается расходов, они включают затраты на содержание Бюро, компенсационные выплаты, содержание информационной системы, перестрахование и пр. Гарантийный фонд по сравнению с 2017 годом показал рост примерно в 4 млн манатов. В настоящее время общая сумма средств составляет 34 млн манатов. Из этих средств примерно 10 млн манатов – 5 млн евро размещены в качестве депозита/гарантии в европейских банках по требованию Международного совета бюро в связи с членством в системе "Зеленой карты". Остальные средства распределены в азербайджанских банках, вложены в государственные и негосударственные ценные бумаги. Что касается изменений в инвестиционной политике Бюро, согласно нашей внутренней политике, в целях усиления контроля за финансовой устойчивостью недопустимо хранить более 25% от общего инвестиционного портфеля в одном банке. Единственным исключением здесь являются государственные ценные бумаги.

- Известно, что ваша организация также является гарантийным фондом по отношению к видам обязательного страхования. Как вы оцениваете свою финансовую стабильность с этой точки зрения?

- Ни одна страховая компания не обанкротилась в 2018 году, но в случае банкротства Бюро должно оплатить обязательства страховой компании, которые возникнут по договорам обязательного страхования. Если принять во внимание, что за последний год в качестве компенсаций уплачено порядка 60 млн манатов, общая сумма наших средств позволяет говорить о том, что даже если 50% страховых компаний в Азербайджане обанкротятся, БОС спокойно сможет погасить их долги. Это говорит о сильной финансовой устойчивости по отношению к обязательному страхованию.

- Пожар в торговом центре Diqlas выявил ряд проблем в сфере страхования. Почему люди не страхуют свою собственность? В чем корень проблемы?

- В Азербайджане принят закон об обязательном страховании в 2011 году. В соответствии с законом, страхование имущества или гражданской ответственности в связи с эксплуатацией имущества является обязательным. Однако люди проявляют равнодушие в вопросе собственных рисков. Мы убедились на примере этого случая. Важная часть потерь была связана с товарами, принадлежащими владельцам. Как известно, страхование товаров не предусмотрено законом об обязательном страховании, оно должно было быть добровольным. Из-за отсутствия данного вида страхования, указом президента ущерб был возмещен за счет бюджетных средств.

Страховой агент должен определить, какой вид страхования необходим клиенту, и убедить его приобрести этот продукт. Предприниматель магазина с продуктами питания на 20–30 тысяч манатов может обезопасить себя от экономической катастрофы, уплачивая 100-150 манатов в год. Людям следует объяснить внутреннюю "кухню" страховых компаний. То есть их не должно удивлять, что страховая компания с капиталом в 10 млн манатов страхует торговый объект стоимостью в 100 млн манатов. Ситуация со страхованием недвижимости частных лиц также неудовлетворительная. Страховка есть только у одного из 10 человек, нуждающихся в ней.

- С какими странами сотрудничает Азербайджан в рамках системы "Зеленая карта" ? Сколько было собрано страховых взносов и сделано выплат в прошлом году в рамках этой системы?

- В 2018 году 42 тыс. автомобилей были обеспечены "Зеленой картой", собрано 2,5 млн манатов, выплаты достигли 800 тыс. манатов. Количество застрахованных автомобилей увеличилось на 14%, а выплаты выросли в 3 раза.

В 2018 году за рубежом зарегистрировано 213 страховых случаев с участием автомобилей, застрахованных по системе "Зеленая карта" в Азербайджане. Из них 141 случай произошел в России, 67 - в Турции, 2 - в Украине, 2 - в Германии и 1 - в Чехии. Общая сумма возмещения по страховым случаям за рубежом составила 811 762 маната. Из них 468 076 манатов по страховым случаям в России, 330 369 манатов - в Турции, 8 905 манатов - в Германии, 2 216 манатов - в Украине и 2 196 манатов - в Чехии.

С участием зарегистрированных за рубежом автомобилей совершено 43 страховых случая в Азербайджане. Из них 16 случаев связано с автомобилями из России, 15 - Украины, 8 - Турции и 4 – других государств. По ним выплачено 75 124 маната, в том числе 29 534 маната получили владельцы транспортных средств из России, 27 151 манат - Украины, 12 719 манатов - Турции и 5 720 манатов - других стран.

- Какие нововведения планирует внедрить БОС в ближайшем будущем?

- В настоящее время БОС завершил проект по автоматизации в области обязательного страхования от случаев потери трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, идет тестирование. В течение нескольких дней проект будет сдан в пользование страховых компаний и страховщиков.

Налаживание обмена информацией между информационными системами министерства труда и социальной защиты населения и БОС в рамках проекта позволит автоматизировать контроль за страхованием работников.

Одним из проектов Бюро, который будет запущен в этом месяце, является "Система управления случаями". Данный проект предусматривает регистрацию страховых требований по видам обязательного страхования через единую информационную систему.

Кроме того, включение всеми страховыми компаниями страховых требований в единую систему приведет к более точному применению коэффициентов Бонус-малус при расчете ОСАГО.

Одним из новшеств является также автоматизация процесса получения справки, выданной Министерством внутренних дел страны (Форма-4).