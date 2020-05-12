​В Азербайджане 17 аудиторов покинули рынок в прошлом году

В 2019 году право осуществлять аудиторскую деятельность в Азербайджане имели 57 свободных аудиторов и 123 аудиторские организации (в том числе 2 филиала и представительства иностранных аудиторских организаций и 15 аудиторских организаций, использующих торговые марки иностранных юридических лиц).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату аудиторов.

По данным ведомства, в прошлом году деятельность 13 аудиторских организаций приостановлена на основании их заявлений, четырех организаций приостановлена временно по решению совета, 29 аудиторским организациям и 3 свободным аудиторам выдано разрешение на право осуществлять аудиторскую деятельность.