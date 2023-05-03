В Азербайджанском инвестиционном холдинге обсуждены стратегические инициативы Azer-Turk Bank

На состоявшемся сегодня заседании Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ) обсуждалась реализация стратегических инициатив ОАО Azer-Turk Bank.

На состоявшемся сегодня заседании Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ) обсуждалась реализация стратегических инициатив ОАО Azer-Turk Bank.

Об этом сообщает” Report " со ссылкой на АИХ.

На заседании под председательством председателя наблюдательного совета ОАО Azer-Turk Bank, главного исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслана Алиханова присутствовали члены Наблюдательного совета, председатель правления и другие члены правления банка, а также представители холдинга.

Участники заседания рассмотрели управленческий отчет банка за 2022 год и за первый квартал 2023 года.