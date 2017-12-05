В Азербайджанском фонде страхования вкладов произошло новое назначение

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Назначен новый начальник отдела международных связей и связей с общественностью Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).

Как сообщает Report, им стал известный журналист Фуад Гусейналиев.

Он заменил на новом посту Кенюль Мамедову.

Ф. Гусейналиев имеет 20-летний опыт работы в экономической журналистике. До этого он занимал руководящие должности в информационном агентстве "Интерфакс-Азербайджан" и в журнале "Region plus".