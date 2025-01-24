В Азербайджанской госакадемии физкультуры и спорта выявлены финансовые нарушения и недостатки

15:19

Счетная палата в ходе аудита в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта выявила ряд финансовых нарушений и недостатков.

Как сообщает Report со ссылкой на палату.

Согласно данным аудита, бассейн в академии не функционировал, однако вуз выплачивал заработную плату сотрудникам, отвечавшим за работу бассейна. Выплаты осуществлялись в 2022-2023гг и составили 55,7 тыс. манатов.

Кроме этого, выявлены серьезные недостатки в вопросах финансирования расходов и управления. В частности, Устав академии не соответствовал "Типовому уставу государственных и муниципальных высших учебных заведений», утвержденному в 2019 году, что ограничивало контроль за его финансовой и функциональной деятельностью.

Также установлено, что средства на депозитных счетах в банке использовались ненадлежащим образом, а из-за неоптимального выбора сроков размещения и процентных ставок, вуз лишился возможности получения дополнительного дохода.

Помимо этого, в заключенных с нерезидентами договорах об оказании услуг были допущены нарушения законодательства, в результате госбюджет недополучил налогов на сумму 42,9 тыс. манатов.

Палата рекомендовала Академии улучшить финансовое управление, устранить существующие правовые нарушения и усилить механизмы контроля.

Информация об итогах аудита передана в Милли Меджлис.