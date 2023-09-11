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В азербайджанских банках будет создан Комитет по корпоративному управлению

В азербайджанских банках будет создан Комитет по корпоративному управлению Правление Центрального банка Азербайджана утвердило обновленный вариант “Стандартов корпоративного управления в банках”.
Финансы
11 сентября 2023 г. 11:04
В азербайджанских банках будет создан Комитет по корпоративному управлению

Правление Центрального банка Азербайджана утвердило обновленный вариант “Стандартов корпоративного управления в банках”.

Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Кязымов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, в банках будет создан Комитет по корпоративному управлению. Требование о создании этих комитетов будет применяться через 12 месяцев после даты вступления решения в силу.

Кроме того, отменены решения упраздненной Палаты по надзору за финансовыми рынками об утверждении "Правил управления рисками в банках” от 30 января 2019 года и об утверждении "Стандартов корпоративного управления в банках“ от 27 июня 2019 года.

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Версия на английском языке Corporate Governance Committee to be created in Azerbaijani banks
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan banklarında Korporativ İdarəetmə Komitəsi yaradılacaq

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