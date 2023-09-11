В азербайджанских банках будет создан Комитет по корпоративному управлению

Правление Центрального банка Азербайджана утвердило обновленный вариант “Стандартов корпоративного управления в банках”.

Правление Центрального банка Азербайджана утвердило обновленный вариант “Стандартов корпоративного управления в банках”.

Как сообщает Report, председатель ЦБА Талех Кязымов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, в банках будет создан Комитет по корпоративному управлению. Требование о создании этих комитетов будет применяться через 12 месяцев после даты вступления решения в силу.

Кроме того, отменены решения упраздненной Палаты по надзору за финансовыми рынками об утверждении "Правил управления рисками в банках” от 30 января 2019 года и об утверждении "Стандартов корпоративного управления в банках“ от 27 июня 2019 года.