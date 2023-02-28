В азербайджанских банках будет разработана концепция льгот, связанных с применением стандартов ESG

Внедрение стандартов экологического, социального и корпоративного управления в банковском секторе Азербайджана станет возможным к 2026 году.

Внедрение стандартов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) в банковском секторе Азербайджана станет возможным к 2026 году.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики, секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию Гусейн Гусейнов.

Г.Гусейнов отметил, что банковский сектор должен полностью подготовиться к применению стандартов ESG, поскольку должна быть разработана концепция о том, какие льготы будут применяться в этом направлении.

Он отметил, что, если в 2018 году поступления в фонды, практикующие ESG, составили 5 млрд долларов США, то в 2022 году этот показатель уже вырос до 70 млрд долларов США: "Это позволило глобальным компаниям получить чистую прибыль в размере от 25 до 30 млрд долларов США по состоянию на первый квартал 2022 года. Эти довольно стимулирующие цифры. Наша главная цель - стимулирование внедрения стандартов ESG в банковском секторе Азербайджана, расширение доступа компаний, использующих технологии в сфере охраны окружающей среды, к кредитным ресурсам на более льготных условиях".