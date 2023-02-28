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В азербайджанских банках будет разработана концепция льгот, связанных с применением стандартов ESG

В азербайджанских банках будет разработана концепция льгот, связанных с применением стандартов ESG Внедрение стандартов экологического, социального и корпоративного управления в банковском секторе Азербайджана станет возможным к 2026 году.
Финансы
28 февраля 2023 г. 13:22
В азербайджанских банках будет разработана концепция льгот, связанных с применением стандартов ESG

Внедрение стандартов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) в банковском секторе Азербайджана станет возможным к 2026 году.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики, секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию Гусейн Гусейнов.

Г.Гусейнов отметил, что банковский сектор должен полностью подготовиться к применению стандартов ESG, поскольку должна быть разработана концепция о том, какие льготы будут применяться в этом направлении.

Он отметил, что, если в 2018 году поступления в фонды, практикующие ESG, составили 5 млрд долларов США, то в 2022 году этот показатель уже вырос до 70 млрд долларов США: "Это позволило глобальным компаниям получить чистую прибыль в размере от 25 до 30 млрд долларов США по состоянию на первый квартал 2022 года. Эти довольно стимулирующие цифры. Наша главная цель - стимулирование внедрения стандартов ESG в банковском секторе Азербайджана, расширение доступа компаний, использующих технологии в сфере охраны окружающей среды, к кредитным ресурсам на более льготных условиях".

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Версия на английском языке Azerbaijan to develop concept of concessions over application of ESG standards in banks
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan banklarında ESG standartlarının tətbiqi ilə bağlı güzəştlər konsepsiyası hazırlanacaq

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