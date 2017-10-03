В Азербайджане зарегистрировано 86 186 электронных договоров ОСАГО в сентябре

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В сентябре текущего года в информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) зарегистрировано 86 186 электронных договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, 13 920 из них составили договоры обязательного страхования, заключенные в отношении автотранспортных средств, прошедших регистрацию за границей и въехавших на территорию Азербайджана с целью транзита.

Сумма собранных страховыми компаниями премий по заключенным договорам за указанный период составила 6 834 654 манат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество страховых договоров и объем премий увеличились на 24% и 21% соответственно.

Отметим, что с 1 ноября прошлого года договоры ОСАГО в стране регистрируются исключительно в форме электронного документа. Договоры, заключенные на бумажном носителе до этой даты, являются действительными до наступления срока истечения.

В настоящее время 13 страховых компаний – участниц БОС обладают правом на заключение договоров ОСАГО (Азербайджанская государственная страховая коммерческая компания, Ateshgah Insurance, Standard Insurance, Ata Insurance, Xalg Insurance, PASHA Insurance, AXA-Mbask, AzSigorta, Mega Insurance, Silkway Insurance, Azerbaijan İndustry Insurance, Gala Insurance и Gunay Insurance.