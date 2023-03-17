В Азербайджане зарегистрировано 130 тысяч уведомлений об обременениях

МОДЕРЕЙШН

По состоянию на 1 января этого года в Государственном реестре обременений движимого имущества Центрального банка Азербайджана зарегистрировано более 130 тысяч уведомлений об этом.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности кабинета министров Азербайджана за 2022 год.

Согласно документу, 47,4 тысячи из них были зарегистрированы в прошлом году.

Напомним, что Государственный реестр обременений движимого имущества создан в целях улучшения доступа для малых и средних предприятий (МСП) к финансовым средствам в стране и повышения возможности получения кредитов под залог движимого имущества.