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В Азербайджане зарегистрировано 130 тысяч уведомлений об обременениях

В Азербайджане зарегистрировано 130 тысяч уведомлений об обременениях МОДЕРЕЙШН
Финансы
17 марта 2023 г. 11:29
В Азербайджане зарегистрировано 130 тысяч уведомлений об обременениях

По состоянию на 1 января этого года в Государственном реестре обременений движимого имущества Центрального банка Азербайджана зарегистрировано более 130 тысяч уведомлений об этом.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности кабинета министров Азербайджана за 2022 год.

Согласно документу, 47,4 тысячи из них были зарегистрированы в прошлом году.

Напомним, что Государственный реестр обременений движимого имущества создан в целях улучшения доступа для малых и средних предприятий (МСП) к финансовым средствам в стране и повышения возможности получения кредитов под залог движимого имущества.

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