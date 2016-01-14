​В Азербайджане зарегистрировано 105 страховых случаев с участием транзитных автомобилей

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В 2015 году в Азербайджане по вине транспортных средств, ввезенных в Азербайджан в транзитных целях, произошло 105 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), из них 61 совершено грузовыми транспортными средствами, 28 - легковыми транспортными средствами, 15 - прицепами, 1 - автобусом. Только в одном случае из 105 зафиксировано нанесение ущерба здоровью.

Объем страховых выплат по страховым требованиям составил 121,9 тыс. манатов, из них 46,6 тыс. манатов пришлось на долю транспортных средств, зарегистрированных в Турции, 24,6 тыс. манатов - в России и 30 тыс. манатов - в Грузии.