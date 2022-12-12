В Азербайджане зарегистрирован новый НБКО

Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала небанковскую кредитную организацию ООО Caspian Finance.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.
По информации, юридический адрес нового НБКО - город Баку, Ясамальский район, улица Бясти Багировой, дом 15, квартира 42, уставный капитал соответствует минимальному требованию, установленному для НБКО - 300 тыс. манатов, законным представителем является Искендеров Самир Хангиз оглу.
Искендеров был председателем правления ЗАО НБКО Embafinans, а в настоящее время является председателем наблюдательного совета ООО НБКО Optimal Finance.