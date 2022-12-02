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В Азербайджане запущена система эмиссии ценных бумаг

В Азербайджане запущена система эмиссии ценных бумаг В Азербайджане запущена созданная Центральным банком (ЦБА) система эмиссии ценных бумаг.
Финансы
2 декабря 2022 г. 11:05
В Азербайджане запущена система эмиссии ценных бумаг

В Азербайджане запущена созданная Центральным банком (ЦБА) система эмиссии ценных бумаг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Новая система создана в рамках реализации стратегического плана развития рынка капитала, а также плана действий рабочей группы по корпоративному управлению, инвестициям, защите интересов инвесторов, деловой этике и корпоративной социальной ответственности Комиссии по деловой среде и международным рейтингам на 2022 год.

Посредством системы осуществляются электронные услуги, оказываемые ЦБА, Национальным депозитарным центром и ЗАО "Бакинская фондовая биржа" эмитентам в связи с государственной регистрацией и размещением инвестиционных ценных бумаг (акций и облигаций).

Желающие получить финансирование путем эмиссии акций и облигаций, а также инвестиционные компании, предоставляющие услуги андеррайтинга могут воспользоваться системой через интернет-ресурс http://securities.e-cbar.az.

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Версия на английском языке Azerbaijan launches Securities Issuance System
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Qiymətli Kağızların Emissiyası Sistemi istifadəyə verilib

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