В Азербайджане запущена система эмиссии ценных бумаг

В Азербайджане запущена созданная Центральным банком (ЦБА) система эмиссии ценных бумаг.

В Азербайджане запущена созданная Центральным банком (ЦБА) система эмиссии ценных бумаг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Новая система создана в рамках реализации стратегического плана развития рынка капитала, а также плана действий рабочей группы по корпоративному управлению, инвестициям, защите интересов инвесторов, деловой этике и корпоративной социальной ответственности Комиссии по деловой среде и международным рейтингам на 2022 год.

Посредством системы осуществляются электронные услуги, оказываемые ЦБА, Национальным депозитарным центром и ЗАО "Бакинская фондовая биржа" эмитентам в связи с государственной регистрацией и размещением инвестиционных ценных бумаг (акций и облигаций).