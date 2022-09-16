В Азербайджане запущена платформа цифровой кредитной истории

ООО "Азербайджанское кредитное бюро" запустило новую платформу цифровой истории (FINDOC), обслуживающее B2C (от бизнеса к клиенту).

ООО "Азербайджанское кредитное бюро" запустило новую платформу цифровой истории (FINDOC), обслуживающее B2C (от бизнеса к клиенту).

Как сообщает Report со ссылкой на бюро, платформа, разработанная на основе передового международного опыта, служит повышению доступности информации о самих пользователях.

Зарегистрировавшись на соответствующей платформе и подписав заявление о согласии посредством SIMA или ASAN imza, пользователи получают цифровой доступ к информации о себе, собранной в бюро. Зарегистрированные на платформе могут просматривать кредитный отчет, получить доступ к кредитному отчету в формате PDF, получать кредитный отчет с Asan İmza, пересылать кредитный отчет с электронной почты бюро на другой адрес электронной почты.

Платформа работает в режиме реального времени, круглосуточно и без выходных, и первоначально была запущена в "бета-версии". Присоединиться к услуге можно по ссылке .

"Азербайджанское кредитное бюро" было создано 15 января 2018 года. В настоящее время количество организаций, входящих в бюро, превышает 200.