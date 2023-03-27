В Азербайджане запущен портал электронных аукционов

Фонд страхования вкладов (ADIF) создал портал электронных аукционов (auction.adif.az) с целью быстрой продажи движимого имущества на балансах банков, ликвидатором которых он является.

Фонд страхования вкладов (ADIF) создал портал электронных аукционов (auction.adif.az) с целью быстрой продажи движимого имущества на балансах банков, ликвидатором которых он является.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Портал создан на фоне расширения электронной торговли в результате карантинного режима, объявленного из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

Зарегистрироваться и пользоваться порталом могут любые физические и юридические лица в соответствии с правилами. Каждое зарегистрированное лицо может приобрести выбранную недвижимость, приняв участие в аукционе или немедленно заплатив установленную сумму за товар, не участвуя в аукционе. Условия и правила участия в электронном аукционе размещены на платформе.

На новой платформе, предназначенной для аукционов, можно приобрести товары разных категорий. Эти категории включают такие продукты, как банковское оборудование, мебель, бытовая техника, ИТ и офисное оборудование. Как физические, так и юридические лица могут приобрести недвижимость в интернете.