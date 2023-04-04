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В Азербайджане запущен электронный портал кредиторов

В Азербайджане запущен электронный портал кредиторов Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) запустил отдельный портал для кредиторов банков, находящихся в процессе ликвидации.
Финансы
4 апреля 2023 г. 12:03
В Азербайджане запущен электронный портал кредиторов

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) запустил отдельный портал для кредиторов банков, находящихся в процессе ликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADIF.

Электронный портал кредиторов создан с целью прозрачного осуществления ликвидации банков, своевременного информирования кредиторов, расширения связей с ними, а также защиты их интересов.

Кредиторы могут получить доступ к порталу с помощью ASAN Login. Каждый пользователь может проверить достоверность информации о себе в личном кабинете, а также добавить данные (контакты). Кредиторы также могут подать онлайн-заявку на освобождение имущества от залога, а также записаться на прием граждан.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Kreditorların Elektron Portalı istifadəyə verilib

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