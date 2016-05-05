​В Азербайджане запрещены валютные ипотечные кредиты

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ На вчерашнем заседании Палаты по надзору за финансовыми рынками принято решение по ответственному кредитованию. В решении нашли отражение условия потребительского кредитования в национальной и зарубежной валюте и новые пруденциальные рамки по ним.

Как передает Report, приказ от 4 апреля 2016 года о приостановлении выдачи потребительских кредитов в иностранной валюте остается в силе. Кроме того, наложен запрет на выдачу кредитов в иностранной валюте на приобретение недвижимого имущества.

В то же время, решение дает возможность проводить реструктуризацию кредитов валютных заемщиков на условиях здорового кредитования в целях снижения долговой нагрузки.

Наряду с этим, потребительское кредитование в национальной валюте будет вестись на основе ограничения излишнего роста долговой нагрузки кредитозаемщика. С этой целью в зависимости от объема доходов кредитозаемщика предусматривается введение коэффициентов соотношения долговой нагрузки к доходам и кредитной суммы к обеспечению.

Решение вступит в силу с 6 мая.