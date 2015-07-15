В Азербайджане закрывается еще один банк

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 10 июля 2015 года аннулирована лицензия ОАО "Азербайджанский кредитный банк" по причине невыполнения требований минимальной суммы совокупного капитала, несостоятельности выполнения обязательств перед кредиторами, а также невыполнения письменных указаний Центрального банка.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, решение об отмене банковской лицензии вступит в силу 16 июля.

Согласно информации, с 13 июля банком управляет временный администратор, назначенный ЦБА.

В ЦБА также сообщили, что вложениям населения в "Азербайджанском кредитном банке" ничто не угрожает и в банке имеется достаточно ликвидных средств для их полного возврата. В настоящее время в банке идет процесс по возврату вложений населению.