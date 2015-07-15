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    В Азербайджане закрывается еще один банк

    Центральный банк аннулировал лицензию Азербайджанского кредитного банка

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 10 июля 2015 года аннулирована лицензия ОАО "Азербайджанский кредитный банк" по причине невыполнения требований минимальной суммы совокупного капитала, несостоятельности выполнения обязательств перед кредиторами, а также невыполнения письменных указаний Центрального банка. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, решение об  отмене банковской лицензии вступит в силу 16 июля. 

    Согласно информации, с 13 июля банком управляет временный администратор, назначенный ЦБА. 

    В ЦБА также сообщили, что вложениям населения в "Азербайджанском кредитном банке" ничто не угрожает и в банке имеется достаточно ликвидных средств для их полного возврата. В настоящее время в банке идет процесс по возврату вложений населению. 

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