В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW

После 2012 года новые кредиты по линии KfW не привлекались

С января 2021 года офис германского банка развития KfW в Азербайджане приостановил свою деятельность.

Как сообщил Report глава Бакинского офиса банка Натик Абдуллаев, причиной закрытия офиса стало завершение реализуемых в Азербайджане проектов: «А переговоры по новым проектам и новым соглашениям не проводились».

По его словам, в прошлом году завершился последний проект, предусматривающий реконструкцию системы водоснабжения и канализации в Гяндже и Шеки. Этот проект осуществлялся совместно с правительством Азербайджана в рамках «Открытой коммунальной инфраструктурной программы».

«Правительство Азербайджана приняло решение продолжить реконструкцию водно-канализационной системы Гянджи и Шеки за счет внутренних средств и работы в этом направлении проводились параллельно», - сказал Н.Абдуллаев.

За счет выделенных средств кредита банка будет обеспечено до 60% потребностей Шеки в питьевой воде, а в Гяндже – в пределах 40-50%. Оставшаяся часть работ для доведения уровня водообеспечения до 100% будет проведена за счет государственных средств.

Напомним, что в рамках водного проекта KfW выделил Азербайджану два кредита на общую сумму 137 миллионов евро. Первый кредит KfW в соответствии с подписанным в октябре 2006 года в Берне соглашением в размере 37 миллионов евро, был предоставлен сроком на 40 лет при льготном периоде в 10 лет и ставке в 0,75% годовых, а второй кредит в 100 миллионов евро (соглашение подписано в декабре 2012 года) – на 12 лет при льготном периоде в три года и ставке в 1,96% годовых.

Ранее в связи с ограничением внешних заимствований и задачей, поставленной перед правительством главой государства, по привлечению кредитов на определенную сумму лишь на техноемкие проекты, Азербайджан отказался от ряда кредитов KfW.

В частности, правительство страны отказалось от кредитов KfW на развитие альтернативных источников энергии (130 миллионов евро), для дополнительного финансирования (250 миллионов евро) водного проекта, на развитие бизнеса (5 миллионов евро). После 2012 года новые кредиты по линии KfW не привлекались. Наряду с этим, азербайджанская сторона досрочно погашала кредиты, как в случае с Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF). Кредит в размере 5 миллионов евро был привлечен от KfW в 2010 году в рамках программы по капитализации ADIF сроком на 40 лет по 0,75% годовых.

Между тем, с освобождением оккупированных армянами азербайджанских территорий политика привлечения внешних займов может измениться в случае необходимости привлечения финансовых ресурсов на восстановительные работы, соответственно в будущем не исключено и возобновление сотрудничества Азербайджана с KfW. "В случае обращения азербайджанского правительства к банку за финансовой поддержкой, он готов будет рассмотреть предложения", - сказал Н.Абдуллаев.

За период сотрудничества, с 1994 года германский банк выделил на реализацию в Азербайджане проектов в различных сферах экономики кредиты на сумму свыше 240 миллионов евро.