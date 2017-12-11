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    В Азербайджане закрылся еще один банковский филиал

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Количество банковских филиалов в Азербайджане на 1 ноября сократилось в месячном исчислении на 1 единицу и составило 556.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, с начала года это число сократилось на 13 единиц.

    В октябре количество банковских отделений осталось стабильным - 142. С начала года эта цифра сократилась на 11 единиц. 

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