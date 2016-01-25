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    ​В Азербайджане закрылся еще один банк

    Аннулирована лицензия Gencebank

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Решением правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) аннулирована лицензия ОАО Gencebank вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в соответствии со ст. 51 и 52 закона "О банках" с 25 января в банк назначен временный администратор.

    В ЦБА сообщили, что согласно соответствующему законодательству Фонд страхования вкладов выплатит компенсации по застрахованным вкладам ОАО Gencebank.

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