 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Азербайджане закрылись еще два банка

    ЦБА аннулировал лицензии ОАО Yunayted Kredit Bank и ОАО NBC Bank

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Решением правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) от 25 января аннулирована лицензия ОАО Yunayted Kredit Bank и ОАО NBC Bank вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, с сегодняшнего дня в банк назначен временный администратор.

    В ЦБА сообщили, что согласно соответствующему законодательству Фонд страхования вкладов выплатит компенсации по застрахованным вкладам ОАО Yunayted Kredit Bank и ОАО NBC Bank.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi