В Азербайджане заключено свыше 106 тыс. договоров ОСАГО в прошлом месяце

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В мае 2017 года в информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) зарегистрировано 106 357 электронных договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Как сообщили Report в БОС, из них 16 531 составили договора по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан с целью транзита. За отчетный период сумма страховых взносов по договорам стандартного и пограничного страхования составила 7 717 187 манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество договоров страхования увеличилось на 6,28%, сумма страховых взносов - на 1,93%.

В настоящее время 13 страховых компаний – участниц БОС обладают правом на заключение договоров ОСАГО (Азербайджанская государственная страховая коммерческая компания, Ateshgah Insurance, Standard Insurance, Ata Insurance, Xalg Insurance, PASHA Insurance, AXA-Mbask, AzSigorta, Mega Insurance, Silkway Insurance, Azerbaijan İndustry Insurance, Gala Insurance и Gunay Insurance.