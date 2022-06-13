В Азербайджане заключено почти 1,7 млн трудовых договоров

Количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане по сравнению с началом 2019 года увеличилось на 297,3 тыс. единиц и на 1 июня этого года достигло 1 млн. 699,3 тыс.

Количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане по сравнению с началом 2019 года увеличилось на 297,3 тыс. единиц и на 1 июня этого года достигло 1 млн. 699,3 тыс.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

В частном секторе ненефтяного сектора этот показатель увеличился на 250,1 тыс. единиц и составил 790 тыс.

Количество активных налогоплательщиков на 1 июня текущего года увеличилось на 2,9% по сравнению с началом года и составило 684 699. Количество активных плательщиков НДС за отчетный период увеличилось на 5,7% и составило 36 666. А количество активных объектов (хозяйствующих субъектов) по сравнению с началом года увеличилось на 1,3% и достигло 185 736.