О нас

В Азербайджане заключено почти 1,7 млн трудовых договоров

В Азербайджане заключено почти 1,7 млн трудовых договоров Количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане по сравнению с началом 2019 года увеличилось на 297,3 тыс. единиц и на 1 июня этого года достигло 1 млн. 699,3 тыс.
Финансы
13 июня 2022 г. 17:26
В Азербайджане заключено почти 1,7 млн трудовых договоров

Количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане по сравнению с началом 2019 года увеличилось на 297,3 тыс. единиц и на 1 июня этого года достигло 1 млн. 699,3 тыс.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

В частном секторе ненефтяного сектора этот показатель увеличился на 250,1 тыс. единиц и составил 790 тыс.

Количество активных налогоплательщиков на 1 июня текущего года увеличилось на 2,9% по сравнению с началом года и составило 684 699. Количество активных плательщиков НДС за отчетный период увеличилось на 5,7% и составило 36 666. А количество активных объектов (хозяйствующих субъектов) по сравнению с началом года увеличилось на 1,3% и достигло 185 736.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Number of employment contracts nears 1.7 million in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı 1,7 milyona çatıb

Другие новости из категории

В Азербайджане поступления по взносам на государственное соцстрахование выросли почти на 19%
В Азербайджане поступления по взносам на государственное соцстрахование выросли почти на 19%
13 июня 2022 г. 17:56
В Азербайджане установлено почти 63 тыс касс нового поколения
В Азербайджане установлено почти 63 тыс касс нового поколения
13 июня 2022 г. 17:26
ГНС: В этом году налоговые поступления в Азербайджане выросли более чем на 52%
ГНС: В этом году налоговые поступления в Азербайджане выросли более чем на 52%
13 июня 2022 г. 16:57
Биткоин упал ниже 24 тыс. долларов впервые с декабря 2020 года
Биткоин упал ниже 24 тыс. долларов впервые с декабря 2020 года
13 июня 2022 г. 15:10
Кредитный союз Hacı завершил прошлый год с чистой прибылью
Кредитный союз Hacı завершил прошлый год с чистой прибылью
13 июня 2022 г. 13:16
В Азербайджане номинальная зарплата повысилась более чем на 14%
В Азербайджане номинальная зарплата повысилась более чем на 14%
13 июня 2022 г. 12:53
Инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана выросли почти на 15 %
Инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана выросли почти на 15 %
13 июня 2022 г. 12:44
Экономика Азербайджана выросла более чем на 7 %
Экономика Азербайджана выросла более чем на 7 %
13 июня 2022 г. 12:19
В Казахстане назвали исключения в запрете на вывоз из страны свыше $10 тыс.
В Казахстане назвали исключения в запрете на вывоз из страны свыше $10 тыс.
13 июня 2022 г. 11:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2022)
13 июня 2022 г. 09:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi