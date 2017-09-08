В Азербайджане заключено 114 555 договоров ОСАГО в прошлом месяце

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В августе текущего года в информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) зарегистрировано 114 555 электронных договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, 17 903 из них составили договоры обязательного страхования, заключённые в отношении автотранспортных средств, прошедших регистрацию заграницей и въехавших на территорию Азербайджанской Республики с целью транзита.

Сумма собранных страховыми компаниями премий по заключённым договорам за указанный период составила 8 833 587 манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество страховых договоров и объем премий увеличились на 23% и 20% соответственно.

Отметим, что с 1 ноября прошлого года в стране договоры ОСАГО регистрируются исключительно в форме электронного документа. Договоры, заключенные на бумажном носителе до этой даты, являются действительными до наступления срока истечения.

В настоящее время по категории ОСАГО в стране функционируют 13 страховых компаний, являющихся участниками Бюро Обязательного Страхования (ОАО Страховая Компания "Atəşgah", ОАО "Standard Insurance", ОАО "AtaInsurance", ОАО "Xalq Sığorta" ОАО "PAŞA Sığorta" ASC, ОАО Страховая Компания "AXA MBASK", ОАО "AzSığorta", Государственная Страховая Коммерческая Компания Азербайджанской Республики, ОАО "Meqa Sığorta", ОАО "İpək Yolu Sığorta", ОАО "Azərbaycan Sənaye Sığorta", ОАО "Qala Sığorta", ОАО "Günay Sığorta").