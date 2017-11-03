В Азербайджане заключено 10 929 страховых договоров по обязательному страхованию недвижимости в октябре

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В октябре текущего года зарегистрировано 10 929 страховых договоров по обязательному страхованию недвижимого имущества.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), cумма страховых премий, собранных страховыми компаниями по этим контрактам, составила 2 207 063 маната.

Предметами страхования по 8 225 из этих договоров являлись жилые дома и квартиры, 145 – административные здания, 2 559 – другие недвижимые имущества.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось снижение количества заключенных договоров на 42%, объемы же страховых премий увеличились на 25%.

В отчетном периоде было также заключено 352 страховых договора по обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества. Сумма страховых взносов по этим договорам составила 20 790 манатов.

Количество зарегистрированных договоров по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий составило 2, сумма страховых премий по ним 930 манатов.

В настоящее время 13 страховых компаний – участниц БОС обладают правом на заключение договоров по обязательному страхованию недвижимого имущества (Азербайджанская государственная страховая коммерческая компания, Ateshgah Insurance, Standard Insurance, Ata Insurance, Xalg Insurance, PASHA Insurance, AXA-Mbask, AzSigorta, Mega Insurance, Silkway Insurance, Azerbaijan İndustry Insurance, Gala Insurance и Gunay Insurance).