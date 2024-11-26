В Азербайджане зафиксирована рекордная выплата по страховке грузов

Азербайджанская страховая компания осуществила рекордную выплату по страховому случаю, связанному с грузоперевозками.

Азербайджанская страховая компания осуществила рекордную выплату по страховому случаю, связанному с грузоперевозками.

Как сообщает Report, страховой инцидент произошел в Стамбуле (Турция).

В проливе Босфор грузовые суда "AYED 1" (длиной 80 метров) и "BUNUN ACE" (длиной 180 метров) столкнулись, что привело к повреждению застрахованного груза на одном из судов.

Выплата, составившая около 900 тыс. долларов США, была произведена в течение 15 дней и не повлияла на финансовую устойчивость страховой компании.