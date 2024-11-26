О нас

В Азербайджане зафиксирована рекордная выплата по страховке грузов

В Азербайджане зафиксирована рекордная выплата по страховке грузов Азербайджанская страховая компания осуществила рекордную выплату по страховому случаю, связанному с грузоперевозками.
Финансы
26 ноября 2024 г. 16:06
В Азербайджане зафиксирована рекордная выплата по страховке грузов

Азербайджанская страховая компания осуществила рекордную выплату по страховому случаю, связанному с грузоперевозками.

Как сообщает Report, страховой инцидент произошел в Стамбуле (Турция).

В проливе Босфор грузовые суда "AYED 1" (длиной 80 метров) и "BUNUN ACE" (длиной 180 метров) столкнулись, что привело к повреждению застрахованного груза на одном из судов.

Выплата, составившая около 900 тыс. долларов США, была произведена в течение 15 дней и не повлияла на финансовую устойчивость страховой компании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yük sığortası üzrə rekord məbləğdə ödəniş verilib

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi